На Київщині затримали організатора виборчої каруселі [ Редактировать ]
В Україні напередодні відбувся другий тур місцевих голосувань. Обирали мерів у семи містах: Кам'янці-Подільському, Сумах, Одесі, Краматорську, Херсоні, Луцьку та Українці. Переможців мають визначити до п'ятниці.
Активність громадян рекордно низька - лише 24 відсотки. Загалом вибори провели без істотних порушень. Поліція відкрила 7 проваджень і зареєструвала 110 скарг. Серед них незаконна агітація та голосування за межами кабінок. На Київщині затримали організатора так званої каруселі.
Місцевий житель Українки виготовив підроблені бюлетені й пропонував виборцям, щоб ті вкинули їх до скриньок за 100 гривень. Поліція встановлює замовника фальсифікацій.
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