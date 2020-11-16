В Україні напередодні відбувся другий тур місцевих голосувань. Обирали мерів у семи містах: Кам'янці-Подільському, Сумах, Одесі, Краматорську, Херсоні, Луцьку та Українці. Переможців мають визначити до п'ятниці.

Активність громадян рекордно низька - лише 24 відсотки. Загалом вибори провели без істотних порушень. Поліція відкрила 7 проваджень і зареєструвала 110 скарг. Серед них незаконна агітація та голосування за межами кабінок. На Київщині затримали організатора так званої каруселі.

Місцевий житель Українки виготовив підроблені бюлетені й пропонував виборцям, щоб ті вкинули їх до скриньок за 100 гривень. Поліція встановлює замовника фальсифікацій.