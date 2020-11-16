Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

Пашинян также сообщил, что несколько сотен солдат и офицеров армянских ВС пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

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"Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я", - отметил он.

По словам Пашиняна, невозможно изменить пункты, закрепленные в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября.

"Изменить пункты документа будет означать изменить военную ситуацию. Сегодня это нереально. Необходимо провести переговоры, потому что в документе есть положения, которые требуют комментариев, и лучшие предложения попытаемся реализовать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что армянская оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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