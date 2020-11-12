Вірменській опозиції не вдалося відправити у відставку прем'єра Нікола Пашиняна. Не змогли розпочати позачергове засідання парламенту, бо в залі не було кворуму - не вистачило трьох депутатів.

Напередодні у Єревані не вщухали протести. Мітингувальники вимагали скасувати договір про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Його уклали Азербайджан і Вірменія за посередництва Росії. За домовленостями, Єреван втрачає значні території довкола невизнаної республіки. Вірмени таку угоду вважають ганебною для країни. І вимагають від прем'єра Пашиняна піти з посади. Опозиційні політики сьогодні анонсують нові акції протесту.