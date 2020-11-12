Вірменська опозиція вимагає відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна [ Редактировать ]
Вірменській опозиції не вдалося відправити у відставку прем'єра Нікола Пашиняна. Не змогли розпочати позачергове засідання парламенту, бо в залі не було кворуму - не вистачило трьох депутатів.
Напередодні у Єревані не вщухали протести. Мітингувальники вимагали скасувати договір про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Його уклали Азербайджан і Вірменія за посередництва Росії. За домовленостями, Єреван втрачає значні території довкола невизнаної республіки. Вірмени таку угоду вважають ганебною для країни. І вимагають від прем'єра Пашиняна піти з посади. Опозиційні політики сьогодні анонсують нові акції протесту.
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