Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила поклонников сменой имиджа. Герцогиня предстала с новой стрижкой и цветом волос. Об этом сообщает изданием Daily Mail.

По данным издания Миддлтонона предстала с новой стрижкой и цветом волос, выполненным с помощью окрашивания в технике "бронд", в ролике, посвященном окончанию ее собственного фотопроекта Hold Still.

Стоит отметить, что "бронд" - шоколадный оттенок волос разбавляют светлыми золотистыми прядями, чтобы прическа выглядела более объемной.

На фото Кейт позировала в красном пиджаке и белой кофте. Свой образ герцогиня дополнила золотой цепочкой.

фото: dailymail

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали признание.

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