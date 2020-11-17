Кейт Миддлтон удивила сменой имиджа (фото) [ Редактировать ]
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила поклонников сменой имиджа. Герцогиня предстала с новой стрижкой и цветом волос. Об этом сообщает изданием Daily Mail.
По данным издания Миддлтонона предстала с новой стрижкой и цветом волос, выполненным с помощью окрашивания в технике "бронд", в ролике, посвященном окончанию ее собственного фотопроекта Hold Still.
Стоит отметить, что "бронд" - шоколадный оттенок волос разбавляют светлыми золотистыми прядями, чтобы прическа выглядела более объемной.
На фото Кейт позировала в красном пиджаке и белой кофте. Свой образ герцогиня дополнила золотой цепочкой.
фото: dailymail
Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали признание.
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