В Великобритании заканчивается Неделя волонтеров. Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с некоторыми волонтерами из разных уголков страны и выразили им свою благодарность за работу. Видео онлайн-беседы было опубликовано на официальной странице Королевской семьи в Instagram.

Несколько дней назад герцогиня Кэтрин и принц Уильям позвонили волонтерам из двух организаций: Conscious Youth, которая располагается в Кирклисе, Уэст-Йоркшир и Machynlleth Community Corona Response, находящаяся в Поуисе в Уэльсе.

Организация Conscious Youth направлена на повышение эмоциональной устойчивости молодых людей. Кейт и Уильям во время беседы спрашивали о том, как волонтеры адаптировались к работе в условиях пандемии коронавируса.

Организация Machynlleth Community Corona Response помогает производить защитные экраны и маски для лица.

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В беседе Кейт Миддлтон выразила слова поддержки и благодарности всем, кто помогает другим людям в это непростое время. А принц Уильям рассказал, что и сам анонимно консультировал людей во время самоизоляции. Принц был волонтером сервиса Shout, который предлагает поддержку для людей, находящихся в кризисной ситуации.

Королевская семья вложила в службу три миллиона фунтов стерлингов. С прошлого года Shout провела более 300 тысяч телефонных разговоров. 65 процентов обратившихся за помощью людей были младше 25 лет.

Напомним, ранее в семье Меган и принца Гарри начались большие проблемы.

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