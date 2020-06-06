Кейт Миддлтон и принц Уильям стали волонтерами (видео) [ Редактировать ]
В Великобритании заканчивается Неделя волонтеров. Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с некоторыми волонтерами из разных уголков страны и выразили им свою благодарность за работу. Видео онлайн-беседы было опубликовано на официальной странице Королевской семьи в Instagram.
Несколько дней назад герцогиня Кэтрин и принц Уильям позвонили волонтерам из двух организаций: Conscious Youth, которая располагается в Кирклисе, Уэст-Йоркшир и Machynlleth Community Corona Response, находящаяся в Поуисе в Уэльсе.
To all the incredible volunteers across the UK this #VolunteersWeek: Thank you. @giveusashoutinsta @consciousyouthuk @volunteersweek_2020 The Duke and Duchess of Cambridge marked Volunteers’ Week by speaking to volunteers across the UK to thank them for the amazing support that they provide to their communities. The Duke has been volunteering for #Shout85258, the UK’s first 24/7 crisis text line, launched in 2019 by The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex — as one of more than 2000 Crisis Volunteers trained to support anyone, anytime, whatever their crisis may be.
Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)
Организация Conscious Youth направлена на повышение эмоциональной устойчивости молодых людей. Кейт и Уильям во время беседы спрашивали о том, как волонтеры адаптировались к работе в условиях пандемии коронавируса.
Организация Machynlleth Community Corona Response помогает производить защитные экраны и маски для лица.
В беседе Кейт Миддлтон выразила слова поддержки и благодарности всем, кто помогает другим людям в это непростое время. А принц Уильям рассказал, что и сам анонимно консультировал людей во время самоизоляции. Принц был волонтером сервиса Shout, который предлагает поддержку для людей, находящихся в кризисной ситуации.
Королевская семья вложила в службу три миллиона фунтов стерлингов. С прошлого года Shout провела более 300 тысяч телефонных разговоров. 65 процентов обратившихся за помощью людей были младше 25 лет.
Напомним, ранее в семье Меган и принца Гарри начались большие проблемы.
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