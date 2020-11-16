Тимошенко кардинально сменила имидж (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде в новом образе. Отметим, что депутат обновила прическу, поменяла макияж и сменила стиль в одежде.
Так, Тимошенко продемонстрировала новый образ во время брифинга в стенах парламента. Привычный хвост политик решила поменять на укладку с локонами.
Дополнили образ очки в круглой оправе.
Ранее мы писали, что в Раде новый спикер - женщина.
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