В понедельник, 16 ноября, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде в новом образе. Отметим, что депутат обновила прическу, поменяла макияж и сменила стиль в одежде.

Так, Тимошенко продемонстрировала новый образ во время брифинга в стенах парламента. Привычный хвост политик решила поменять на укладку с локонами.

Дополнили образ очки в круглой оправе.

Ранее мы писали, что в Раде новый спикер - женщина.