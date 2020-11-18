В Ужгороде предпринимателей освободили от налогов [ Редактировать ]
В Ужгороде предпринимателям определенных категорий городские власти разрешили не платить налоги в декабре в связи с карантином.
Об этом сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев в Facebook.
"Сегодня на внеочередной сессии горсовета приняли решение, которым на декабрь освобождаем предпринимателей I и II групп плательщиков, которым постановлением правительства запрещено работать, от уплаты единого налога", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МОЗ советует предпринимателям подрабатывать в больницах.
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