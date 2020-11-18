В Киеве во вторник, 17 ноября, на улице Грушевского состоялся митинг. На протесты вышли предприниматели. Давайте разберемся, что требуют от власти ФОП.

Люди борются за сохранение собственных бизнесов. Так, на протесты они вышли с соответствующими флагами, на которых было написано "SaveФОП".

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Что требуют ФОП

Предприниматели Украины требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.

Отметим, что в ходе митинга был задержан один из участников. А толпы людей мешали пройти депутатам на рабочие места. В тот же день состоялось голосование за законопроект, которое оказалось полностью провальным.

При этом ФОПы возмущены тем, что депутаты упорно игнорируют их главное требование - полностью снять вопрос кассовых аппаратов и пересмотреть нормы по упрощенке. И намерены продолжать акции протеста.

Ранее сообщалось, что с августа 2020 года в Украине ввели программные регистраторы расчетных операций (РРО) - так называемые "кассовые аппараты в смартфоне". Программное обеспечение для них государство предоставляет бесплатно.