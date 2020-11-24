Во вторник, 24 ноября, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил ввести в Украине двухнедельный локдаун на новогодние праздники. Такое заявление он сделал в своем Telegram.

Министр считает, что украинцам стоит отказаться от проведения массовых мероприятий на Рождество и Новый год.

По озвученному на данный момент плану Министерства здравоохранения нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе, и тому подобное.

Кроме того, министр отметил, что сейчас количество новых больных уменьшилось, поэтому ситуация с коронавирусом должна быть прогнозируемой.

Ранее Степанов заявил, что карантин в Украине жизненно необходим.