"Украине необходим двухнедельный локдаун" - министр [ Редактировать ]
Во вторник, 24 ноября, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил ввести в Украине двухнедельный локдаун на новогодние праздники. Такое заявление он сделал в своем Telegram.
Министр считает, что украинцам стоит отказаться от проведения массовых мероприятий на Рождество и Новый год.
По озвученному на данный момент плану Министерства здравоохранения нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе, и тому подобное.
Кроме того, министр отметил, что сейчас количество новых больных уменьшилось, поэтому ситуация с коронавирусом должна быть прогнозируемой.
Ранее Степанов заявил, что карантин в Украине жизненно необходим.
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