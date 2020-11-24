"Карантин в Украине жизненно необходим" - Степанов [ Редактировать ]
Введение в Украине любых карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса - это не прихоть, а жизненная необходимость. Об этом в эфире программы одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Начиная с июля у нас действовал адаптивный карантин. Мы просили, обращались с большой просьбой придерживаться тех правил, которые установлены. Результат этого мы с вами все увидели. Мы сегодня имеем почти 15 тыс. больных. Введение любых карантина, противоэпидемических мероприятий - это жизненная наша необходимость. Это вводится с одной целью - чтобы остановить распространение болезни и как следствие оставить способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь", - рассказал Степанов.
Глава МОЗ отметил: "Это не просто какая-то прихоть, что мы решили, потому что нам так захотелось. Это рецепт лечения. Если мы выписываем рецепт при любой болезни, где прописано: пять капельниц, три таблетки и еще какие-то лекарства, а мы из этого рецепта ничего не выполняем, а прямо на него смотрим и говорим, что это такое лечение, которое вряд ли нас вылечит, то врядли мы излечимся. Так же и здесь. Все эти ограничительные меры, они направлены на одно: для того, чтобы уменьшить распространение болезни".
Ранее сообщалось, что Минздрав готовит правовую базу для автоматического отслеживания людей с COVID-19.
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