Зеленский обратился к Венецианской комиссии [ Редактировать ]
В среду, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить антикоррупционное законодательство Украины после решения Конституционного суда. Об этом сообщает Офис президента.
Украинская власть решительно настроена на ее решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией.
Так Зеленский, просит Комиссию предоставить заключение относительно решения КСУ по ответственности за недостоверное декларирование при наличии возможного конфликта интересов, а также о соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела, в частности, об обоснованности решения и соблюдения пределов конституционного представления.
Зеленский просит рассмотреть его прошение по ускоренной процедуре из-за необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.
Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что из-за решений КСУ Зеленский просит помощи у Венецианской комиссии.
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