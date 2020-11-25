В среду, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить антикоррупционное законодательство Украины после решения Конституционного суда. Об этом сообщает Офис президента.

Украинская власть решительно настроена на ее решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией.

Так Зеленский, просит Комиссию предоставить заключение относительно решения КСУ по ответственности за недостоверное декларирование при наличии возможного конфликта интересов, а также о соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела, в частности, об обоснованности решения и соблюдения пределов конституционного представления.

Зеленский просит рассмотреть его прошение по ускоренной процедуре из-за необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что из-за решений КСУ Зеленский просит помощи у Венецианской комиссии.