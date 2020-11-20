В пятницу, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

В частности, он попросил провести экспертизу и разъяснить, каким образом можно избежать необратимого вреда антикоррупционной реформе после скандальных решение Конституционного суда. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что стороны обсудили поиск комплексного решения для быстрого выхода из конституционного кризиса в Украине.

"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушено", - отметил Зеленский.

Он также к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.

Стороны также обсудили наработку законопроектов по восстановлению наказания за подачу недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ. Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе - на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

Ранее Зеленский провел встречу с послами G7.