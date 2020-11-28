В Харькове, стартаперы совместно с Институтом микробиологии и иммунологии им. Мечникова, разработали и презентовали электронный антисептик, который может уничтожить 99% бактерий и вирусов. Об этом сообщают "Факты".

Стоит отметитьт, что устройство превращает обычную воду в санитайзер, это преобразование происходит благодаря серебру, к которому у микробов не формируется устойчивость.

Около 300 проведенных исследований показали, что после попадания антисептика на поверхность остается не более 1% микробов – сальмонелл, стафилококков, синегнойной палочки, а также коронавирусов.

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Важно, что жидкость не вызывает раздражения кожи или аллергий.

Свои первые санитайзеры стартаперы изготовили на 3D-принтере, но уже с нового года 1 тыс. единиц сделают на украинских заводах, как только будет получен патент.

Цена на электронный антисептик будет около $79. Также картридж с серебром надо будет периодически менять, а это до 30% от стоимости самого девайса. Но, разработчики обещают для украинцев специальную цену.

Ранее сообщалось, чем опасны антисептики для людей.