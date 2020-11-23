В понедельник, 23 ноября, в Харькове н проспекте Льва Ландау произошла смертельная авария. В ДТП пешеходу оторвало голову, и она оказалась в салоне транспортного средства. Погибшему около 50 лет.



"Автомобиль Mercedes сбил пешехода насмерть. От удара мужчине оторвало голову, она пробила лобовое стекло и осталась в салоне машины", - рассказали очевидцы ДТП.



По информации издания 057.ua, водитель ехал на большой скорости, а пешеход выбежал на проезжую часть.



"На красный свет прошел он. Без нажатия на педаль тормоза взял резко право - и выскочил человек. Этот тоже бежал", - приводит слова свидетеля блогер Виталий Бойченко.

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