ДТП в Харькове: от удара голова пешехода отлетела в салон авто [ Редактировать ]
В понедельник, 23 ноября, в Харькове н проспекте Льва Ландау произошла смертельная авария. В ДТП пешеходу оторвало голову, и она оказалась в салоне транспортного средства. Погибшему около 50 лет.
"Автомобиль Mercedes сбил пешехода насмерть. От удара мужчине оторвало голову, она пробила лобовое стекло и осталась в салоне машины", - рассказали очевидцы ДТП.
По информации издания 057.ua, водитель ехал на большой скорости, а пешеход выбежал на проезжую часть.
"На красный свет прошел он. Без нажатия на педаль тормоза взял резко право - и выскочил человек. Этот тоже бежал", - приводит слова свидетеля блогер Виталий Бойченко.
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