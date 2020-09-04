Способны "убивать": чем опасны антисептики [ Редактировать ]
Масштабное использование разного рода антисептиков для рук в целях профилактики COVID-19 может создать целый "армагеддон супербактерий" и других вирусов. Исследователи предупреждают, что они выработают антибиотикорезистентность и начнут убивать людей, передает newsyou.info.
Для профилактики коронавируса, как всем хорошо известно, люди должны использовать маски для лица, чаще мыть руки водой с мылом или антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. В последние месяцы наблюдается мощнейший всплеск продаж тех самых антисептиков и гелей для рук, содержащих антибактериальные компоненты. По мнению члена научно-консультативный палаты при британском British Institute of Cleaning Science доктора Эндрю Кемпа из Университета Линкольна, чрезмерное использование антисептиков для рук на основе спирта позволяет другим бактериям и вирусам адаптироваться и вырабатывать антибиотикорезистентность.
Страх перед заражением коронавирусом во многих странах мира привел к паническим закупкам антисептиков, которые в первые недели пандемии закончились в магазинах. По мере прогрессирования пандемии спрос на данный товар сгладился, но антисептики и сегодня стоят на каждом углу. К примеру, их можно встретить в метро, в магазинах посетителям предлагают обработать руки из специальных емкостей. Ставят антисептики и в других публичных местах, включая вокзалы и аэропорты.
Доктор Кемп утверждает, что усилия необходимо направлять на профилактику мытья рук с мылом, которое является лучшим способом очистки кожи от бактерий и вирусов. Что да антисептиков, то их необходимо использовать только там, где доступа к воде и мылу нет. Это средство последней защиты, и к нему нужно прибегать в экстренных случаях, иначе человечество столкнется с целым Армагеддоном, вызванным антибиотикорезистентными бактериями и вирусами.
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