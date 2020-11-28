Активисты пришли к посольству РФ в Киеве с фаерами/фото: unian

В Киеве, в день памяти жертв Голодоморов, возле посольства РФ проходит масштабная акция "Вбивали тоді. Вбивають зараз" ("Убивали тогда. Убивают сейчас"). Об этом сообщает "УНИАН".

фото: unian

По данным СМИ, возле дипломатического представительства собрались около 100 представителей партии "Национальный корпус". Напротив центрального входа в посольство на Воздухофлотском проспекте участники акции развернули большой баннер с надписями: "Вбивали тоді. Вбивають зараз", "Десять мільйонів на вашій совісті" и "Пам’ятаємо, хто наші вороги" ("Убивали тогда. Убивают сейчас", "Десять миллионов на вашей совести" и "Помним, кто наши враги".

фото: unian

Как утверждают активисты, они пришли к посольству РФ, чтобы напомнить россиянам, что именно власти СССР, правопреемницей которого считает себя РФ, устроили в Украине террор голодом для того, чтобы подавить восстание украинских крестьян против большевиков.

Стоит отметить, что перед баннером участники акции установили 33 металлических креста, символизирующие 1933 год, когда в результате организованного сталинским режимом голода умерло больше всего украинцев. Под каждым крестом участники акции зажгли лампадки.

фото: unian

Под каждым крестом участники акции зажгли лампадки.

фото: unian

Во время акции посольство России охраняли около 100 полицейских.

Напомним, 28 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов вУкраине.

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