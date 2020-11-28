В Киеве возле посольства РФ проходит массовая акция (фото) [ Редактировать ]
В Киеве, в день памяти жертв Голодоморов, возле посольства РФ проходит масштабная акция "Вбивали тоді. Вбивають зараз" ("Убивали тогда. Убивают сейчас"). Об этом сообщает "УНИАН".
фото: unian
По данным СМИ, возле дипломатического представительства собрались около 100 представителей партии "Национальный корпус". Напротив центрального входа в посольство на Воздухофлотском проспекте участники акции развернули большой баннер с надписями: "Вбивали тоді. Вбивають зараз", "Десять мільйонів на вашій совісті" и "Пам’ятаємо, хто наші вороги" ("Убивали тогда. Убивают сейчас", "Десять миллионов на вашей совести" и "Помним, кто наши враги".
фото: unian
Как утверждают активисты, они пришли к посольству РФ, чтобы напомнить россиянам, что именно власти СССР, правопреемницей которого считает себя РФ, устроили в Украине террор голодом для того, чтобы подавить восстание украинских крестьян против большевиков.
Стоит отметить, что перед баннером участники акции установили 33 металлических креста, символизирующие 1933 год, когда в результате организованного сталинским режимом голода умерло больше всего украинцев. Под каждым крестом участники акции зажгли лампадки.
фото: unian
Под каждым крестом участники акции зажгли лампадки.
фото: unian
Во время акции посольство России охраняли около 100 полицейских.
Напомним, 28 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов вУкраине.
Читайте также, Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Харькове горел крупнейших рынков Восточной Европы
Одного из пострадавших госпитализировали
За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы
Ликвидация пожара продолжается
Пострадавший занимался садовыми работами