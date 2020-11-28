День памяти жертв голодоморов: как в Украине вспоминают погибших [ Редактировать ]
В Украине, 28 ноября, чтят память жертв Голодоморов, в которых, по оценкам историков, погибли как минимум 10 миллионов человек в XX веке.
Стоит отметить, что в 1998 году появился указ президента об упоминании этого дня на государственном уровне, а в 2006 году Голодомор официально признали актом геноцида украинского народа - соответствующее решение приняла Верховная Рада.
В этот день в Украине будут приспущены государственные флаги, также ограничат проведение развлекательных мероприятий, а на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", возле Памятного знака жертвам Голодомора 1932−1933 годов на Михайловской площади пройдут скорбные молебны и возложение цветов
Также в 16:00 всем украинцам традиционно предложат зажечь Свечу памяти - ее, как правило, устанавливают в окне вместе с ломтем хлеба.
Голодоморы в Украине
В первой половине ХХ века Украина пережила три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов.
Голодомор 1932-1933 годов занимает особое место среди трагических страниц украинской истории. Жертвами его, по разным оценкам, стали от 4,5 до 10 миллионов человек, в основном жителей сел.
Историки считают голод в Украине сознательно организованным властью СССР. Его спровоцировали насильственная коллективизация, так называемый "Закон о пяти колосках", массовый террор на селе. Люди должны были выполнять нереальные планы хлебосдачи и таким образом оказались обречены на голодную смерть.
Руководство СССР официально отрицало факт Голодомора 1932-1933 годов. Только после обретения независимости в Украине с этой темы было снято табу. 28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом украинского народа.
Как в Украине чтят память жертв голодоморов и репрессий
Военно-морские силы ВСУ почтили в Facebook память жертв голодоморов в Украине.
Также пятый президент Украины Петр Порошенко отметил в Facebook, что сегодня украинцы молятся за души миллионов нерожденных и уничтоженных.
Вспоминаем сыновей и дочерей плодородных украинских земель, которые были жестоко убиты голодом, организованным людоедским коммунистическим режимом. Несмотря на попытки Кремля уничтожить наш свободолюбивый народ, Украина выжила и сохранила собственную память. Потому что правду не стереть, не истребить
Стоит отметить, что каждую четвертую субботу ноября в 16:00 в Украине проходит минута молчания, после которой проходит скорбная акция "Зажги свечу памяти": все желающие зажигают свечу на своем окне.
Также украинцы ставят свечи у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в зале памяти Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве.
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