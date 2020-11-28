Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте ОП.

Утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве. Глава государства с супругой установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосьев и калины и поклонились памяти жертв Голодомора.

После этого президент и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг., где их встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, председатель Украинского института национальной памяти памяти Антон Дробович.

Участники церемонии прошли скорбным шествием к скульптуре "Горькая память детства", у которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.

Зеленский заявил, что Проект Национального музея Голодомора-геноцида будет обязательно завершен, также отметил, что уже дал поручение Кабинету Министров.

Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету Министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершено

Стоит отметить, что 30 ноября Кабинет Министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Напомним, 28 ноября в Украине чтят память жертв Голодомора.