Кто представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2020" [ Редактировать ]
Девушка из Киева по имени Елизавета Ястремская будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2020". Об этом сообщили организаторы конкурса.
Мисс Украина Вселенная-2020" родилась в многодетной семье – у нее два брата и сестра. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий язык.
Что известно о девушке:
- выиграла на международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019,
- создала собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов Elza,
- окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг",
- увлекается визажем,
- закончила школу телеведущих,
- работала моделью, побывала на страницах известных журналов L’Officiel, "Натали", "Лиза",
- сочетает интенсивные тренировки в спортзале с медитативными практиками,
- увлекается изучением основ философии и мироздания в Индии.
Сама Ястремская поделилась впечатлениями:
О титуле "Мисс Украина Вселенная" я мечтала с детства, делала несколько попыток добиться этой мечты. В 2016 году я прошла в финал конкурса, но по личным причинам не смогла принять участие. В прошлом году я снова прошла в финал, заняла второе место и получила титул "I Вице-Мисс Украина Вселенная-2019″. А в этом году судьба распорядилась волшебным образом, и я получила титул, о котором мечтала всю жизнь.
Добавим, что в связи с пандемией коронавируса, проведение финала конкурса "Мисс Вселенная-2020" перенесено на первую половину 2021 года.
Ранее мы писали о том, что украинская красавица Олеся Стефанко, которая завоевала титулы "Мисс Украина-Вселенная-2011" и Первая вице-мисс Вселенная-2011", родила первенца.
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