Украинская красавица Олеся Стефанко, которая завоевала титулы "Мисс Украина-Вселенная-2011" и Первая вице-мисс Вселенная-2011", родила первенца. Информацию о рождении сына и фото с малышом Стефанко разместила в своем Instsgram.

В 2016 году Олеся Стефанко вышла замуж за уроженца Беларуси, который давно живет в США и успешно делает карьеру в IT-бизнесе. Пара сыграла пару в Италии.

Олеса Стефанко родом из села Коваливка в Ивано-Франковской. Девушка училась в Институте прокуратуры Одесской юридической академии.

В 2011 году на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Бразилии 23-летняя Олеся завоевала второе место - так высоко наша страна еще никогда не поднималась.

Ранее "Подробности" сообщали, что Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой.