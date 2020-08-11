"Вице-мисс Вселенная" Олеся Стефанко стала мамой [ Редактировать ]
Украинская красавица Олеся Стефанко, которая завоевала титулы "Мисс Украина-Вселенная-2011" и Первая вице-мисс Вселенная-2011", родила первенца. Информацию о рождении сына и фото с малышом Стефанко разместила в своем Instsgram.
В 2016 году Олеся Стефанко вышла замуж за уроженца Беларуси, который давно живет в США и успешно делает карьеру в IT-бизнесе. Пара сыграла пару в Италии.
Welcome to this world our little angel👼🏻💙
Допис, поширений 🔥Olesia Stefanko (@olesiastefanko)
Олеса Стефанко родом из села Коваливка в Ивано-Франковской. Девушка училась в Институте прокуратуры Одесской юридической академии.
В 2011 году на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Бразилии 23-летняя Олеся завоевала второе место - так высоко наша страна еще никогда не поднималась.
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