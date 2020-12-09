При помощи Ведической астрологии Джйотиш люди по всему миру пытаются найти гармонию с собой, понять свои особенности, научиться "говорить" со своим телом. Об этом пишет dailyhoro.ru.

Астрологи рассказали про пять знаков зодиака, которые отличаются особым везением и удачей.

Ревати

Люди, рожденные с 1 по 12 апреля, находятся под управлением Меркурия. Планета наделяет их коммуникабельностью, щедростью и оптимизмом. Этим счастливчикам не составляет труда находить свое место под солнцем. Ревати не склонны ни к эгоизму, ни к агрессии.

Не обделены Ревати и познаниями в психологии, что помогает им находить общий язык с окружением и с легкостью разрешать конфликтные ситуации.

Рохини

С 26 мая по 8 июня рождаются люди, управителем которых выступает Луна. Рохини умеют добиваться поставленных целей, обладают уравновешенным характером и умеют принимать самостоятельные решения, ведущие их к благополучной жизни.

Рохини отличает любовь к справедливости, умение отстаивать свое мнение и защищать близких людей.

Ардра

Люди, рожденные с 22 июня по 5 июля, находятся под управлением северного узла Луны. Ардра обладают аналитическим складом ума, способны решать любые сложные вопросы и добиваться благополучия за счет верных решений.

Они прирожденные эмпаты. Умеют воплощать в жизнь свои мечты, планировать и добиваться желаемого в короткий период. Ардра - прекрасные друзья и семьянины.

Пушиа

Люди, рожденные с 20 июля по 2 августа, находятся под покровительством Сатурна. Их отличает уравновешенный характер, терпение и незаурядный интеллект. Могут обеспечить счастливой жизнью своих близких.

Они добиваются своих целей за счет умения выжидать и находить лучшие пути для развития своих талантов. Представителям этого знака дарована сильная интуиция.

Уттара фалгуни

Под покровительством Солнца с 14 по 26 сентября рождаются уравновешенные и гармоничные личности. Уттара фалгуни отличаются любовью к уюту и счастливой жизни, к чему и стремятся с ранних лет.

В их характере нет эгоизма, и они честны перед окружающими. Способны отстаивать свое мнение и с легкостью освободиться от любой попытки манипулирования.

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