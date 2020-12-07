Неделя с 7 по 13 декабря обещает быть интересной. Астролог Василиса Володина рассказала, к чему готовиться каждому из знаков зодиака.

Также она отметила, что неделя пройдет достаточно ровно и спокойно. Отбросьте все второстепенные дела и сосредоточьтесь на самом важном. Не отвлекайтесь на мелочи.

Овен

Для Овнов подобное время сложно назвать позитивным, но и отрицательным оно не будет. Сейчас им лучше сосредоточиться на монотонной работе, домашних делах. Также на этой неделе можно и даже нужно посвятить себя родственникам, детям, второй половинке. Овны - самые сильные духом люди в зодиакальном круге. Им по силам пережить любые проблемы, так что скука и размеренность для них станут не более чем временной неурядицей.

Телец

В такое время, как сейчас, Тельцам стоит сфокусироваться на попытках изменить судьбу и очистить карму. Чтобы поменять ход своей судьбы, совсем не обязательно прибегать к сложным методикам. Достаточно направить вектор своих мыслей в нужное русло. Важно быть более позитивными и проще относиться к неурядицам. Для очищения кармы необходимо простить врагов и недоброжелателей, а также близких людей. Нужно перестать злиться и вспоминать былые проблемы. Сейчас важно думать лишь о позитиве.

Близнецы

Близнецам в начале недели будет везти, а вот ближе к ее концу удачи станет меньше. Чтобы вернуть фортуну в свою жизнь, им стоит воспользоваться тремя действенными способами. Если произойдет что-то неприятное, не стоит выходить из себя. Для этого можно окружить себя добрыми и спокойными людьми. Если постоянно пребывать в нервной обстановке, жить станет в разы сложнее. Также полезно будет заниматься спортом и почаще выходить на улицу. Сделать жизнь лучше Близнецам помогут духовные практики.

Рак

Данная неделя спокойна в плане энергетики, но, несмотря на это, Раков может настичь апатия и плохое настроение. Во многом эмоции представителей данного знака зодиака будут зависеть от окружающих людей, поэтому Ракам необходимо научиться блокировать негатив извне. Нужно настроиться на то, что сейчас самое лучшее время для интеллектуальной работы. Звезды улучшат память Раков, что позитивно скажется на обучении и получении новых знаний.

Лев

Наступает благоприятное время для духовных практик, в том числе и для медитаций - например, на очищение от негативных программ. Всем, кто ищет позитива, удастся его найти. Звезды хотят, чтобы Львы сейчас поменьше работали и побольше времени уделяли домашним обязанностям, уборке. Если на эту неделю были запланированы командировки и дальние поездки личного характера, лучше их не отменять, а готовиться к ним максимально тщательно. Нужно проверить все документы, выйти из дома в день поездки заранее - исключить любые проблемы.

Дева

У Дев наступает время, идеально подходящее для шопинга и финансовой активности. Можно менять валюту, открывать счет в банке, брать кредиты. Очень полезными сейчас станут мудры от бедности, апатии и уныния. Ни в коем случае не стоит падать духом. Если произойдет что-то неприятное, нужно сфокусировать внимание на чем-то другом. Также людям этого знака нельзя на этой неделе заниматься глубоким самоанализом и критиковать себя за прошлые ошибки. Все свои мысли Девам стоит устремить в будущее.

Весы

Весам необходимо быть осторожнее в отношениях с ревнивыми знаками зодиака. Вторая половина недели идеально подходит для уединения и решения личных проблем. В понедельник и вторник нужно решать коллективные задачи и не обходить стороной возможность укрепить деловые отношения. Не стоит браться за все сразу. Весам нужно быть последовательными, осторожными и предусмотрительными.

Скорпион

Период с 7 по 13 декабря очень благоприятен для избавления от вредных привычек, в том числе от привычек, притягивающих бедность. Это неудачное время для апатии и уединения. Нужно больше общаться с успешными и творческими людьми. Можно отправляться в командировки, посвящать себя общению и получению новых навыков. Особое внимание стоит уделить советам людей, которые старше и мудрее. В любовной сфере стоит остерегаться публичных ссор и опрометчивых поступков.

Стрелец

Стрельцам стоит перестать злиться и избавиться от обиды. Великодушие проявляется в умении прощать и находить компромиссы. Если Стрельцы покажут всем, что они не держат зла, люди начнут больше уважать их и чаще прислушиваться к их мнению. Что касается любви, то в этой сфере Стрельцам повезет. В финансовых делах шансов на успех не так много - примерно 50 на 50. Денежные и информационные потоки очень размеренны, поэтому данное затишье стоит использовать для отдыха.

Козерог

У Козерогов наступает идеальное время для работы. Пока звезды и планеты спокойны, не будет происходить ничего плохого. Можно заняться шопингом - обновить гардероб, купить заранее подарки к новогодним праздникам. В любовной сфере Козерогов ожидают приятные сюрпризы. Многим одиноким людям этого знака удастся найти вторую половинку. Если Козерогам захочется начать с кем-то серьезные отношения, сперва стоит проверить любовную совместимость с этим человеком.

Водолей

Водолеям нужно научиться распознавать знаки судьбы. Для этого необходимо чаще прислушиваться к внутреннему голосу. Вселенная направит Водолеев по верному пути. Им нужно лишь оставаться верными своим принципам и убеждениям. Стоит запастись терпением, потому что все и сразу никогда не дается. Зачастую к счастью ведут маленькие шаги, на которые нужно решиться в определенное время и определенном месте. На этой неделе Вселенная внесет свои коррективы в жизнь Водолеев.

Рыбы

Рыбам стоит меньше общаться с представителями лживых знаков зодиака. Осторожности много не бывает, особенно сейчас. Это очень удачное время для решения насущных проблем, изменения обстановки дома и подготовки к новогодним праздникам. На выходных полезными станут дальние поездки. Можно навестить друзей или дальних родственников. Рыбам нужно оставаться вовлеченными во все, что близко их касается.

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