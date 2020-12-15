В Ленинградской области России убили боевика, который воевал против украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным местного портала 47news, полиция приехала на Воронцовский бульвар в Мурино после жалоб соседей. Один из них рассказал, что буян разбил стекло на балконе студии на 14 этаже. В квартире патрульные нашли тело погибшего: с рассеченной головой он лежал посреди беспорядка в неестественной позе - ноги на диване, а туловище на полу.

Умерший мужчина был 37-летним уроженцем города Бийск Алтайского края Андрей Чекин (на фото слева). Известно, что он профессионально занимался боксом, работал тренером, а затем - на местном механическом заводе. В 2014-2015 годах был "ополченцем" первой разведывательной роты непризнанной Донецкой Народной Республики.

Убийцу боевика уже задержали - им оказался его товарищ Андрей Ломикин, который уже дал чистосердечное признание. Он рассказал, что за распитием спиртного их ссора переросла, а затем он трижды ударил ополченца топором по голове и добил ножом.

После этого пьяный убийца задел электрощиток, выключив свет в квартире. Чтобы выйти из помещения, он пытался выломать двери и выбить окна - именно поэтому в квартире боевика был разгром.

В базах данных "Миротворца" Андрей Чекин фигурировал как российский наемник.

Т.н. "первая разведрота армии ДНР", примал участие в боевых действиях на территории Донецкой области в 2014 и 2015 г., в частности им 16.11.2014 выложено фото с ПЗРК "Панцирь" с пометкой ДНР. В декабре 2020 г. был обнаружен мёртвым с дырой в голове и привязанным к ноге роутером китайского производства (источник).

Дата рождения: 12.05.1983.

Теперь фото Чекина на "Миротворце" перечеркнуто красной надписью "Ликвидирован".

Ранее сообщалось, что главарь "ДНР" озвучил способ получения пенсий от Украины.