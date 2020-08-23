В центр Киева задержали боевика "ДНР" (фото) [ Редактировать ]
В центре Киева, а именно - на станции метро "Майдан Незалежности", 23 августа, правоохранителями был задержан мужчина который, как уточнили полицейские, крайне странно себя вел, чем и привлек к себе внимание. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.
Как заявили в полиции, при поверхностном осмотре у мужчины при себе был "военный билет "ДНР" и "военным билетом "ДНР"
Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики"
Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.
Как мы ранее сообщали, СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров боевиков на Донбассе.
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