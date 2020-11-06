Главарь террористической "ДНР" предлагает, чтобы украинские пенсии на оккупированные территории привозили сотрудники "Международного комитета Красного Креста".

Эту идею главарь "ДНР" Денис Пушилин озвучил президенту "Красного Креста" Петеру Мауреру, приехавшему в оккупированный Донецк впервые за пять лет.

Одна из тем для обсуждения - выплата пенсий с помощью механизма посредничества при участии МККК. Пушилин хочет, чтобы этот вопрос был вынесен на обсуждение "минской группы".

Снять ограничения на выплату пенсий жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" власти оккупированных территорий требуют от Украины с 2018 года. Тогда же была озвучена идея, что обязательства по доставке пенсий может взять на себя Красный Крест.

Ранее сообщалось, что главарь боевиков Пушилин рассказал, сколько дончан получили российские паспорта.