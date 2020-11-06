Главарь "ДНР" озвучил способ получения пенсий от Украины [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Главарь террористической "ДНР" предлагает, чтобы украинские пенсии на оккупированные территории привозили сотрудники "Международного комитета Красного Креста".
Эту идею главарь "ДНР" Денис Пушилин озвучил президенту "Красного Креста" Петеру Мауреру, приехавшему в оккупированный Донецк впервые за пять лет.
Одна из тем для обсуждения - выплата пенсий с помощью механизма посредничества при участии МККК. Пушилин хочет, чтобы этот вопрос был вынесен на обсуждение "минской группы".
Снять ограничения на выплату пенсий жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" власти оккупированных территорий требуют от Украины с 2018 года. Тогда же была озвучена идея, что обязательства по доставке пенсий может взять на себя Красный Крест.
Ранее сообщалось, что главарь боевиков Пушилин рассказал, сколько дончан получили российские паспорта.
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