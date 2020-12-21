В Україні скаржаться на державну будівельно-архітектурну інспекцію [ Редактировать ]
Недореформовані. В Україні масово скаржаться на державну будівельно-архітектурну інспекцію. Вона саме у процесі ліквідації. А органи, що мали б її замінити так і не запрацювали. Тож на дозвільні документи доводиться чекати по кілька місяців. А без них ні розпочати будівництво, ні завершити - неможливо. Про наслідки цієї ситуації - розкаже Жанна Дутчак.
Ліснохлібичинський ліцей. Один навчальний заклад на два села. Його звели ще на початку вісімдесятих. Тоді ж проклали й каналізаційні мережі. За цей час труби прогнили.
Ганна Кошик, директорка ліцею в селі Лісний Хлібичин:
Місцями всі ці нечистоти виходили в грунт. Десь був і запах. Тому в цьому році обласною радою було виділено перший транш на заміну каналізаційної мережі і на встановлення очисних споруд.
Оскільки об'єкт належить до другої категорії відповідальності, дозвіл на початок будівництва дає Державна архітектурно-будівельна інспекція. За законом, протягом десяти робочих днів від реєстрації заяви. Проте процес затягнувся на місяці.
Ганна Кошик, директорка ліцею в селі Лісний Хлібичин:
Від весни аж до осені йшов процес отримання дозволу. Роботи зараз на стадії завершення, мережа замінена, встановлено очисні.
Та з'явилася нова проблема: сертифікат про введення в експлуатацію - теж надає ДАБІ. А вона на стадії ліквідації. Тож сотні об'єктів по Україні - підвисли.
Ось постанова уряду від тринадцятого березня цього року, якою Кабмін ліквідував Державну будівельно-архітектурну інспекцію. А замість неї створив інші органи, між якими розподілив її функції - це Державна сервісна служба містобудування України, Державна інспекція містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України.
Повноваження першої - видача документів на будівельні роботи, а ще прийняття в експлуатацію вже завершених об'єктів.
Інші дві мали б контролювати і здійснювати технічне регулювання у сфері містобудування. На календарі - грудень, а нові органи й досі без повноважень. А сама ДАБІ - радше мертва, аніж жива.
Керівництво Івано-Франківського обласного управління каже: тепер частина документів ідуть через Київ.
Ігор Мандрик, в.о. начальника управління ДАБІ в Івано-Франківській області:
Введення в експлуатацію даних об'єктів для отримання сертифікату надає державна інспекція. Це є електронний реєстр і до першого грудня він проходив через центр надання адмінпослуг міста Києва. І центр надавав якусь відповідь.
За законом, заявку, нагадаю, розглядають до десяти днів. Чому не вкладаються в терміни? У пресслужбі ДАБІ України нам пояснюють так.
Наталія Круподерова, головна спеціалістка пресслужби ДАБІ:
У нас вісімдесят відсотків штату вже не працює. І у нас залишилось дуже мало людей, половина з яких заболіло COVID-19. Тому ми просто фізично не можемо опрацювати з всієї України дуже швидко.
Затримки з дозволами та сертифікатами не єдина проблема. Із початком ліквідації ДАБІ у березні, Кабмін тимчасово зупинив і проведення всіх перевірок до запуску Державної інспекції містобудування. Та і досі не працює. А будівельна сфера дотепер без нагляду. Лише минулої середи Кабмін таки відновив архітектурно-будівельний контроль.
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