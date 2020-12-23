Астролог Сьюзан Миллер каждый год определяет, для какого знака зодиака Новый год станет действительно особенным. В 2019 году это был Стрелец, в 2020 - Козерог, а в 2021 - Водолей.

Возможности для этого знака будут повсюду, а вот то, как они будут проявляться - индивидуально

Водолей будет много путешествовать и довольно далеко, ведь Юпитер всегда заставляет двигаться. Кроме того вы можете встретить свою судьбу - единственную и настоящую любовь. Этот год идеален для подобной встречи.

К тому же идеальный год этого знака совпадает с поворотным переходом в Эру Водолея, а потому все планеты, проходящие по воздушному знаку, будут ему благоволить.

Водолеи в 2021 году найдут свое истинное призвание и то, как они могут помочь людям, потому что помощь людям присуща представителям этого знака. Это гуманитарный знак.

Этот год будет просто создан для того, чтобы делать все, что они хотят, направлять свою энергию и действительно заниматься тем, чем они увлечены.

Но стоит отметить, что успех к Водолеям придет не сразу.

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