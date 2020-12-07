Большинство жителей нашей планеты, затаив дыхание, ждет 2021 год. Что же он принесет? Станет ли удачным? Каких событий ждать и на что рассчитывать?

Астролог рассказал, что в следующем году практически всем знакам зодиака будет сопутствовать удача. Однако, он особенно выделил несколько из них, так как фортуна будет следовать за ними буквально по пятам.

Самыми удачливыми знаками зодиака будут:

Овен,

Лев,

Дева,

Козерог.

Овны

С начала лета и до августа у рожденных под знаком Овна появится шанс встретить тех, кого они давно искали. Речь о романтических партнерах, отношения с которыми будут крепкими и долговечными.

Те, кто уже с кем-то встречается, в этот же период осознает, что хватит колебаться и сомневаться - пришло время делать решительные шаги. Поэтому они задумаются о том, чтобы вступить в брак, также испытают невиданный подъем чувств и испытают призабытые острые ощущения.

В профессиональном и финансовом плане год 2021 год также будет успешным для Овна. Поэтому действуйте смелее, когда чувствуете, что у вас есть хорошая идея.

Лев

Представителям этого знака Зодиака повезет в любви: благодаря покровительству Юпитера у вас появится уникальный шанс встретить любовь всей своей жизни. Причем произойдет это приблизительно до июля.

Львы, которые состоят в отношениях или женаты, задумаются о том, чтобы стать родителями. И, не исключено, что у многих их них уже к концу года появится чудесная новость о том, что ждут малыша!

2021 год просто идеальный для этого знака Зодиака в плане продвижения по службе или открытия собственного дела. Причем в течение всего года, а не только летом. Так что стройте планы, карьеру - звезды как никогда способствуют этому.

Дева

Наступающий год крайне удачен в любви и для рожденных под знаком Девы. Особенно - начиная с августа. Появится чудесный шанс познакомиться с новыми людьми и вступить в отношения, которые будут очень удачными. Если же состоите в браке или отношениях, то они окрепнут настолько, что вы с партнером одновременно озвучите идею, которая уже давно назревала и буквально витала в воздухе: "А не пора ли нам пожениться?"

В профессиональном плане представителям этого знака придется много работать, как и всегда. Но в 2021 году их старания наконец будут по достоинству оценены: зимой они начнут пожинать плоды своего труда, и будут приятно удивлены и польщены.

Козерог: бурная любовь на одно лето

Рожденные под знаком Козерога, как известно, люди практичные и довольно размеренные. Но 2021 год приготовил им неожиданный подарок: прекрасное лето любви. Если вы уже пребываете в отношениях, то ожидайте небывалый всплеск чувств к своему партнеру. Если же одиноки - ждите бурного, невероятного романа. Особых перспектив у новых отношений не ожидается, но это лето вы будете вспоминать с теплой улыбкой всю жизнь.

Хотя лето - это пора отпусков, представителям этого знака все же лучше посвятить эти месяцы учебе и профессиональной деятельности. Ведь этот период просто идеален для приобретения новых знаний и навыков.

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