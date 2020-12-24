В Сингапуре обнаружен первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был зафиксирован в Великобритании. Новый вид вируса нашли у 17-летней студентки. Об этом сообщает телеканал CNA со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура.

Как сообщается, девушка вернулась после обучения в Великобритании.

По прибытии в Сингапур студентка была изолирована, по данным минздрава, это помогло предотвратить распространение нового варианта коронавируса.

Все родственники заболевшей также были помещены на карантин, у них коронавирус не выявлен.

Отметим, украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал в своем Facebook популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам врача, новый штамм не опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет.

Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали причину появления нового штамма коронавируса. Эксперт утверждает, что новый штамм имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.