В Израиле зарегистрировали четыре случая заражения новым штаммом COVID-19. Три случая были выявлены у израильтян, которые вернулись из Великобритании.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Источник заражения в четвертом случае пока не выявлен. Отмечается, что трое израильтян находятся в одной из "карантинных гостиниц".

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса зафиксирован в Украине. Первый случай заражения выявили на Закарпатье.

Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали причину появления нового штамма коронавируса. Эксперт утверждает, что новый штамм имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

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