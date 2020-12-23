Новый вид COVID-19 зафиксировали еще в одной стране [ Редактировать ]
В Израиле зарегистрировали четыре случая заражения новым штаммом COVID-19. Три случая были выявлены у израильтян, которые вернулись из Великобритании.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Источник заражения в четвертом случае пока не выявлен. Отмечается, что трое израильтян находятся в одной из "карантинных гостиниц".
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса зафиксирован в Украине. Первый случай заражения выявили на Закарпатье.
Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали причину появления нового штамма коронавируса. Эксперт утверждает, что новый штамм имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.
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