В Україні зафіксували менше п'яти тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Маємо оновлені дані щодо пандемії коронавірусу в Україні. Попередньої доби на Ковід захворіли 4 тисячі 385 людей. Ушпиталили півтори тисячі осіб, від ускладнень померли 75 пацієнтів.
За останню добу найбільше заражень виявили у Києві, на Запоріжжі, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку епідемії вже перевищила мільйон.
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