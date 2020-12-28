Ускладнення від COVID-19: як після хвороби повернутися до повноцінного життя

Медики запевняють, що коронавірус може викликати порушення роботи серця, мозку, нирок, і нервової системи - чи дійсно це так, і як саме хвороба вражає життєво важливі органи людини?