Звезду сериалов "Склифосовский" и "Глухарь" нашли мертвым в машине (фото) [ Редактировать ]
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Актер Дмитрий Гусев, известный по сериалу "Глухарь", найден мертвым в его автомобиле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Шевроле Лачетти" Гусева остановилась на парковке. Дорожные рабочие заметили, что машина почему-то газует, но стоит на месте.
Подошли - внутри увидели человека без сознания. Вероятно, нога попала на педаль газа после того как актер потерял сознание.
Рабочие вызвали скорую и полицию. Но было уже слишком поздно, 45-летний Гусев скончался. Доставать его пришлось с помощью МЧС - разбив стекла.
Агент артиста Мария уточнила, что он снимался в новом проекте "Скорая".
Он закончил съемки и уехал с площадки, кажется, по пути у него остановилось сердце и поэтому он разбился. Но это уточнит медэкспертиза.
Дмитрий Гусев играл в сериалах "Метод", "Глухарь", "Склифосовский", "Перевал Дятлова" и "Воронины".
С 2001 года служил актером московского Театра на Юго-Западе.
Это уже вторая смерть российского актера за сегодня. "Подробности" сообщали, что от остановки сердца в Москве умер звезда боевиков и сериалов 90-х Денис Карасев.
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