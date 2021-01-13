Актер Дмитрий Гусев, известный по сериалу "Глухарь", найден мертвым в его автомобиле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Шевроле Лачетти" Гусева остановилась на парковке. Дорожные рабочие заметили, что машина почему-то газует, но стоит на месте.

Подошли - внутри увидели человека без сознания. Вероятно, нога попала на педаль газа после того как актер потерял сознание.

Рабочие вызвали скорую и полицию. Но было уже слишком поздно, 45-летний Гусев скончался. Доставать его пришлось с помощью МЧС - разбив стекла.

Агент артиста Мария уточнила, что он снимался в новом проекте "Скорая".

Он закончил съемки и уехал с площадки, кажется, по пути у него остановилось сердце и поэтому он разбился. Но это уточнит медэкспертиза.

Дмитрий Гусев играл в сериалах "Метод", "Глухарь", "Склифосовский", "Перевал Дятлова" и "Воронины".

С 2001 года служил актером московского Театра на Юго-Западе.

Это уже вторая смерть российского актера за сегодня. "Подробности" сообщали, что от остановки сердца в Москве умер звезда боевиков и сериалов 90-х Денис Карасев.