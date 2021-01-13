Актер театра и кино Денис Карасев умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Дмитрий Карасев скончался в своей квартире в центре Москвы. 57-летнему актеру стало плохо, он вызвал скорую помощь, но прибывшие медики не успели оказать ему необходимую помощь.

По предварительным выводам причиной смерти стала сердечная недостаточность. У Карасева остались жена, актриса Карина Золотова, сын и маленькая внучка.

За свою карьеру артист сыграл более 50 ролей в фильмах и сериалах. Дебютировал в кино в 1989 году в короткометражке "Иной". В 1992 году сыграл у Тиграна Кеосаяна в картине "Катька и Шиз".

В 90-е годы Карасев был звездой в комедиях и криминальных фильмах категории "Б".

Он известен по ролям в таких фильмах, как "Сволочи", "Притяжение", "Стрингер", "Мы из будущего - 2", "Я - кукла", "В круге первом" и многих других.

Также снимался в таких известных телесериалах как "Вызов", "Каменская", "Марш Турецкого", "Дальнобойщики", "Частный заказ".

Последней работой Карасева стал фильм Глеба Панфилова "Один день Ивана Денисовича" с Филиппом Янковским, Артуром Бесчастным и Александром Караваевым в главных ролях. Съемки проходили в 2020 году, но дата премьеры фильма пока неизвестна.

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