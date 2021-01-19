Україна терміново запросила електроенергією в Білорусі. Бо сильні морози перевантажили нашу енергосистему. Тож сусіди за сьогодні дали понад три мільйони кіловатів. Про це повідомили в "Бєленерго".

Учора про допомогу зверталися і самі білоруси - адже і там рекордні холоди і пікове навантаження на мережі. Подібна підтримка передбачена двосторонньою угодою про аварійну допомогу.