Посольство США в Украине объяснило введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне считают, что Россия будет использовать газопровод для давления на Западную Европу. Об этом говорится на сайте американского посольства.

Как пояснили в дипломатическом представительстве, завершение газопровода "Северный поток-2" позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины. По мнению США, это лишит Украину "жизненно важных доходов" и сделает ее более уязвимой для дальнейшей агрессии со стороны России.

"При этом Россия использовала бы природные ресурсы как инструмент политического давления и пагубного влияния на Западную Европу. Сегодняшнее объявление санкций демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать этому инструменту российского принуждения", - заявили в посольстве.

В посольстве подчеркнули, что США продолжат работать с союзниками для создания в Европе надежной и диверсифицированной сети энергоснабжения, которая бы не подрывала коллективной безопасности.

Ранее МИД Украины отреагировало на новые санкции США против "Северного потока-2".