МИД отреагировало на новые санкции против "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Украина приветствует решение Соединенных Штатов Америки о введении нового пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Украина уверена, что новые санкции еще больше усложнят России завершение проекта.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украина на странице в Twitter.
"Украина приветствует новый шаг США на противодействие "Северному потоку ". Санкции против KVT-RUS и судна Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США ради защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", - заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что министр энергетики немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель сообщил о создании фонда для достройки газопровода.
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