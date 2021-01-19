Украина приветствует решение Соединенных Штатов Америки о введении нового пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Украина уверена, что новые санкции еще больше усложнят России завершение проекта.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украина на странице в Twitter.

"Украина приветствует новый шаг США на противодействие "Северному потоку ". Санкции против KVT-RUS и судна Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США ради защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что министр энергетики немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель сообщил о создании фонда для достройки газопровода.