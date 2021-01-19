В ближайшее время Соединенные Штаты рассмотрят дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает пресс-служба Госдепартамента США.

"США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)", - заявил он.

Помпео также напомнил, что США ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна" и его владельца КВТ-РУС, которые занимались проектом газопровода "Северный поток 2".

"Если "Северный поток-2" будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных действий России, а также предоставит средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента давления и злонамеренного влияния в Западной Европе", - заявил госсекретарь США.

При этом Помпео отметил, что введение санкций демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать российскому инструменту принуждения.

Ранее МИД Украины отреагировало на новые санкции США против "Северного потока-2".