На трассе Киев-Чоп ограничили движение грузовиков [ Редактировать ]
Во вторник, 26 января, на участке трассы Киев-Чоп из-за непогоды ограничили движение крупногабаритного транспорта (грузовиков).
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что сегодня в Ривненской области наблюдаются сильные снегопады и шквальный ветер до 20 м/с.
Как сообщается, из-за осложнения погодных условий на трассе Киев-Чоп (объездная дорога г. Ривне) наблюдалось замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов. Дорожники временно остановили движение грузовиков для расчистки дорог снегоуборочной техникой.
Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Чоп" произошло масштабное ДТП. Столкнулись шесть транспортных средств - два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля - "БМВ" и "Рено". Все транспортные средства двигались в попутном направлении.
Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на февраль. Так, средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму ожидается до 3 градусов тепла.
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