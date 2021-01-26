Во вторник, 26 января, на участке трассы Киев-Чоп из-за непогоды ограничили движение крупногабаритного транспорта (грузовиков).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Отмечается, что сегодня в Ривненской области наблюдаются сильные снегопады и шквальный ветер до 20 м/с.

Как сообщается, из-за осложнения погодных условий на трассе Киев-Чоп (объездная дорога г. Ривне) наблюдалось замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов. Дорожники временно остановили движение грузовиков для расчистки дорог снегоуборочной техникой.

Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Чоп" произошло масштабное ДТП. Столкнулись шесть транспортных средств - два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля - "БМВ" и "Рено". Все транспортные средства двигались в попутном направлении.

Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на февраль. Так, средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму ожидается до 3 градусов тепла.

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