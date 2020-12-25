На автодороге Киев-Харьков на 55 километре случилось ДТП, в ходе которого многотонный грузовик перевернулся и "лег" по всей ширине трассы.

Правоохранители работают над регулировкой движения, так как проезд полностью заблокирован и осуществляется исключительно по полосе встречного движения.

Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе.

Отмечается, что водителям настоятельно советуют учитывать изменения в движении и, по возможности, воздержаться от поездки по указанному маршруту, а также соблюдать правила дорожного движения и сигналы регулировщика.

Фото: Нацполиция

Читайте также, в Киеве грузовик упал на дорогу и перекрыл ее. По дороге разбросало кресла, матрасы и прочую мебель, которая была в кузове грузовика.

Кроме того, в Киеве перевернутый грузовик парализовал Кольцевую дорогу. Внутри фуры был несколькотонный груз сои.

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