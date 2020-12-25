Под Киевом перевернувшийся грузовик заблокировал трассу (фото) [ Редактировать ]
На автодороге Киев-Харьков на 55 километре случилось ДТП, в ходе которого многотонный грузовик перевернулся и "лег" по всей ширине трассы.
Правоохранители работают над регулировкой движения, так как проезд полностью заблокирован и осуществляется исключительно по полосе встречного движения.
Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе.
Отмечается, что водителям настоятельно советуют учитывать изменения в движении и, по возможности, воздержаться от поездки по указанному маршруту, а также соблюдать правила дорожного движения и сигналы регулировщика.
Фото: Нацполиция
Читайте также, в Киеве грузовик упал на дорогу и перекрыл ее. По дороге разбросало кресла, матрасы и прочую мебель, которая была в кузове грузовика.
Кроме того, в Киеве перевернутый грузовик парализовал Кольцевую дорогу. Внутри фуры был несколькотонный груз сои.
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