В Одессе полицейские задержали агрессивного мужчину, который в ночь на 26 января, напугал жителей одной из многоэтажек на улице Левитана. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Мужчина, вооружившись "катаной" и "заточкой", крушил все, что видел на нескольких этажах. Перепуганные жители закрылись в квартирах и вызвали "копов".

Патрульные обнаружили на 11-м этаже дома агрессивного "ниндзю" с мечом и ножом в руках. Мужчина имел признаки наркотического опьянения и вел себя крайне агрессивно.

На требования бросить меч и успокоиться, он не реагировал, поэтому полицейским пришлось применить физическую силу и наручники, чтобы задержать неадеквата.

К счастью, обошлось без пострадавших в результате действий злоумышленника.

Напомним, что недавно в Одессе задержали неадекватного мужчину, который жестоко убил и расчленил двух человек. Своему отцу он отрезал голову и обмотался его внутренностями. Полицейским убийца заявил, что проводил какой-то ритуал.