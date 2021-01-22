В Одессе ревнивец убил друга ударом в пах [ Редактировать ]
В Одессе застолье с алкоголем обернулось жуткой трагедией - мужчина из-за ревности убил приятеля ударом в пах. Трагедия произошла на улице Балковской.
Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".
Мужчина приревновал друга к своей сожительнице. После этого началась драка, которая завершилась убийством.
"Мужчины поссорились после совместного употребления алкогольных напитков из-за того, что потерпевший обвинил друга в ухаживании за своей сожительницей. Конфликт перерос в драку, которая закончилась очень плохо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина нанес другу удар в пах, потерпевший умер от кровопотери. Убийцу задержали.
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