В Одессе застолье с алкоголем обернулось жуткой трагедией - мужчина из-за ревности убил приятеля ударом в пах. Трагедия произошла на улице Балковской.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

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Мужчина приревновал друга к своей сожительнице. После этого началась драка, которая завершилась убийством.



"Мужчины поссорились после совместного употребления алкогольных напитков из-за того, что потерпевший обвинил друга в ухаживании за своей сожительницей. Конфликт перерос в драку, которая закончилась очень плохо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина нанес другу удар в пах, потерпевший умер от кровопотери. Убийцу задержали.

Ранее сообщалось, что под Хмельницком женщина убила мужа и инсценировала самоубийство. "Безутешная вдова" рассказала, что недавно супруг перенес хирургическую операцию, после которой находился в депрессии и время от времени вслух размышлял о самоубийстве.

Также мы писали о том, что в Харькове мужчина зверски убил свою мать, а затем жил с ее телом в квартире несколько дней. В полиции установили, что женщина проживала вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства.

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