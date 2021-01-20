Одесские правоохранители задержали мужчину, который убил, отрезал голову и расчленил своего отца и еще одного человека.

Преступник был замечен во время захода в подъезд с отрезанной человеческой головой в руках. После входа оперативников в квартиру, там было обнаружено жуткое зрелище в виде двух убитых мужчин.

По спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по проспекту Небесной Сотни с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за молодым человеком они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что, когда журналисты спросили убийцу о мотивах совершенного, тот ответил, что просто "так захотел". По факту чудовищного преступления было возбуждено уголовное дело. С подозреваемым проводится оперативная работа.

Ранее мы писали, что в Киеве квартирант убил и расчленил хозяина квартиры. Правоохранители установили, что погибшим является местный житель 1947 года рождения.

Кроме того, в Киеве мужчина убил и расчленил знакомую. Убийство случилось в Днепровском районе столицы, ва следователи установили, что фрагменты тела принадлежат местной жительнице.

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