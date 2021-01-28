"Власть лишила людей льгот, а теперь обманывает и с компенсациями" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Власть отобрала у людей льготы на оплату электроэнергии, а вместо этого дала компенсации, но далеко не всем и только на пару месяцев. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"На заседании в среду Кабмин Шмыгаля принял решение установить компенсации за использованную электроэнергию для отдельных категорий граждан, но при этом из списка получателей выпали пользователи электроплит - а это большинство домохозяйств в крупных городах. Им придется платить без льготного тарифа", - отметил Сопредседатель ОПЗЖ.
Но самое главное, акцентировал Юрий Бойко, что это решение временное и действует только до конца этого отопительного сезона.
"Как будут дальше жить люди, как платить за газ, свет и тепло - нынешний Кабмин не волнует", - подчеркнул политик.
Сопредседатель фракции оппозиционеров считает, что правительство, которое обманывает людей, не имеет права дальше оставаться при власти.
"Рейтинги Зе-власти уже обвалились, доверия к ней у людей нет. Уходите в отставку. Прекратите провоцировать людей очередными обманами. Уйдите и освободите место тем, кто может изменить этот губительный курс и будет проводить политику в интересах украинцев, а не внешних кредиторов", - резюмировал Юрий Бойко.
Справочно. В Украине недавно отменили льготный тариф на первые 100 кВт⋅ч (90 коп. за кВт⋅ч), и теперь все пользователи электроэнергии платят 1,69 грн. с первого киловатта.
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