В Україні починається реєстрація на ЗНО [ Редактировать ]
Сьогодні починається реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч випускники мають скласти чотири тести: два обов'язкові - з української мови та літератури і з математики, третій на вибір історія України або іноземна мова, а четвертий довільний з переліку предметів.
За бажанням, також можна скласти і п'ятий тест на вибір. Реєстрація учасників триватиме до п'ятого березня. Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня по 15 червня.
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