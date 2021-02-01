Сьогодні починається реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч випускники мають скласти чотири тести: два обов'язкові - з української мови та літератури і з математики, третій на вибір історія України або іноземна мова, а четвертий довільний з переліку предметів.

За бажанням, також можна скласти і п'ятий тест на вибір. Реєстрація учасників триватиме до п'ятого березня. Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня по 15 червня.