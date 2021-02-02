Во вторник, 2 февраля, в Днепре на улице Рабочей случилось ДТП. Так, Nissan выезжал со двора задним ходом и задел мужчину. Пострадавшего забрала скорая.

Авария случилась возле дома №69. По предварительной информации от патрульных, пожилой мужчина переходил Рабочую в неположенном месте. Nissan сдавал задним ходом и задел мужчину.

Пострадавшего скорая забрала в больницу №6 с подозрением на перелом шейки бедра. Ожидается приезд следователя по ДТП, который установит все обстоятельства случившегося. Движение по Рабочей не затруднено.

Ранее сообщалось, что под Донецком случилось ДТП с маршруткой. По предварительным данным, у мужчины-водителя случился инфаркт миокарда, в следствии чего он потерял управление и автобус, съехав на обочину, перевернулся. Медики, прибывшие на место ДТП, отправили шофера в реанимационное отделение.

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