В Днепре Nissan задавил мужчину на дороге (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 2 февраля, в Днепре на улице Рабочей случилось ДТП. Так, Nissan выезжал со двора задним ходом и задел мужчину. Пострадавшего забрала скорая.
Авария случилась возле дома №69. По предварительной информации от патрульных, пожилой мужчина переходил Рабочую в неположенном месте. Nissan сдавал задним ходом и задел мужчину.
Пострадавшего скорая забрала в больницу №6 с подозрением на перелом шейки бедра. Ожидается приезд следователя по ДТП, который установит все обстоятельства случившегося. Движение по Рабочей не затруднено.
Ранее сообщалось, что под Донецком случилось ДТП с маршруткой. По предварительным данным, у мужчины-водителя случился инфаркт миокарда, в следствии чего он потерял управление и автобус, съехав на обочину, перевернулся. Медики, прибывшие на место ДТП, отправили шофера в реанимационное отделение.
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