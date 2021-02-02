В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - маршрутный автобус въехал в электроопору. В результате аварии пострадали 14 пассажиров. При этом водитель с места ДТП скрылся.

Инцидент произошел в понедельник, 1 февраля, в 19:30 на улице Бородинской, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Водитель автобуса "Mercedes-Benz 412D" 1987 года рождения, совершая регулярные городские пассажирские перевозки, при движении по проезжей части… выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору. В результате аварии 14 пассажиров автобуса с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу. После оказания медицинской помощи 13 из них отпущены домой", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры по установлению местонахождения водителя маршрутки.

Свидетелей и водителей, которые имеют видеозаписи данной аварии, просят обратиться в полицию по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

Ранее сообщалось, что под Донецком случилось ДТП с маршруткой. По предварительным данным, у мужчины-водителя случился инфаркт миокарда, в следствии чего он потерял управление и автобус, съехав на обочину, перевернулся. Медики, прибывшие на место ДТП, отправили шофера в реанимационное отделение.

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