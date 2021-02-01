Под Донецком случилось ДТП с маршруткой: водителя "разбил" инфаркт [ Редактировать ]
В городе Дружковка Донецкой области, во время поездки, перевернулось маршрутное такси с пассажирами. В результате аварии пострадали 3 человека.
По предварительным данным, у мужчины-водителя случился инфаркт миокарда, в следствии чего он потерял управление и автобус, съехав на обочину, перевернулся. Медики, прибывшие на место ДТП, отправили шофера в реанимационное отделение.
Отмечается, что правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по части 1 статьи 286. Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Фото: Нацполиция
Ранее мы писали, что в Ривненской области, 31 января возле села Грановка в жутком ДТП погибла женщина 1978 года рождения, ее сын 1997 года рождения был экстренно госпитализирован. Тело погибшей спасателям пришлось деблокировать при помощи специнструмента.
Кроме того, на трассе "Киев-Днепр" произошло кровавое ДТП. 50-летний водитель автомобиля Huindai не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковушкой "ЗАЗ".
Читайте также, в Полтавской области микроавтобус попал в ДТП. Авария произошла на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галяво Лубенского района.
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