В городе Дружковка Донецкой области, во время поездки, перевернулось маршрутное такси с пассажирами. В результате аварии пострадали 3 человека.

По предварительным данным, у мужчины-водителя случился инфаркт миокарда, в следствии чего он потерял управление и автобус, съехав на обочину, перевернулся. Медики, прибывшие на место ДТП, отправили шофера в реанимационное отделение.

Отмечается, что правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по части 1 статьи 286. Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Ривненской области, 31 января возле села Грановка в жутком ДТП погибла женщина 1978 года рождения, ее сын 1997 года рождения был экстренно госпитализирован. Тело погибшей спасателям пришлось деблокировать при помощи специнструмента.

Кроме того, на трассе "Киев-Днепр" произошло кровавое ДТП. 50-летний водитель автомобиля Huindai не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковушкой "ЗАЗ".

Читайте также, в Полтавской области микроавтобус попал в ДТП. Авария произошла на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галяво Лубенского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.