Завдяки цьому незабаром може з'явитися новий клас антибіотиків

Канабіс проти Ковіду. Ефективність ліків на основі конопель довели австрійські лікарі. Під час дослідження контрольній групі пацієнтів призначали канабідіол.

І медики стверджують, що він позитивно вплинув на імунну систему та допоміг хворим швидше здолати недугу. Схожий метод також випробовують в Ізраїлі.

Останніми роками науковці довели ефективність таких ліків проти бактерій, які викликають гонорею, менінгіт і легіонельоз. Завдяки цьому незабаром може з'явитися новий клас антибіотиків.