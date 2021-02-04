COVID-19 лікуватимуть канабісом [ Редактировать ]
Канабіс проти Ковіду. Ефективність ліків на основі конопель довели австрійські лікарі. Під час дослідження контрольній групі пацієнтів призначали канабідіол.
І медики стверджують, що він позитивно вплинув на імунну систему та допоміг хворим швидше здолати недугу. Схожий метод також випробовують в Ізраїлі.
Останніми роками науковці довели ефективність таких ліків проти бактерій, які викликають гонорею, менінгіт і легіонельоз. Завдяки цьому незабаром може з'явитися новий клас антибіотиків.
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