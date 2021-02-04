В Украине запустят "Единый портал сообщений о коррупции" [ Редактировать ]
В четверг, 4 сентября, Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому в Украине появится Единый портал сообщений о коррупции. "За" проголосовали 253 депутата.
С порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.
Следует отметить, что Национальное агентство по предотвращению коррупции просило освободить себя от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица из-за недостаточного количества работников для выполнения таких функций в масштабах страны.
В редакции первого чтения предлагалось передать эту функцию системе бесплатной правовой помощи. Однако ко второму чтению в законе прописали, что НАПК должно привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие обличитель.
Награду обличителю должны выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предусмотрены в Уголовном процессуальном кодексе.
Подчеркнем, в документе осталась возможность анонимного сообщения о факте коррупции.
Ранее мы писали о том, что в КНР экс-директора государственного предприятия China Huarong Лай Сяоминю казнили за взяточничество, растрату и двоеженство.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 3 февраля, в ходе заседания правительство приняло решение о начислении доплаты в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования
Коли житимемо по-новому, чи покращиться життя громадян і чому прожитковий мінімум - такий важливий показник?
Формально колекторського бізнесу в країні не існує - чи захистить українців новий закон, який забороняє колекторам тероризувати людей?
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 4 февраля
В среду, 3 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в стране ужесточат наказание за незаконное выселение из жилья