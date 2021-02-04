В четверг, 4 сентября, Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому в Украине появится Единый портал сообщений о коррупции. "За" проголосовали 253 депутата.

С порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

Следует отметить, что Национальное агентство по предотвращению коррупции просило освободить себя от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица из-за недостаточного количества работников для выполнения таких функций в масштабах страны.

В редакции первого чтения предлагалось передать эту функцию системе бесплатной правовой помощи. Однако ко второму чтению в законе прописали, что НАПК должно привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие обличитель.

Награду обличителю должны выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предусмотрены в Уголовном процессуальном кодексе.

Подчеркнем, в документе осталась возможность анонимного сообщения о факте коррупции.

Ранее мы писали о том, что в КНР экс-директора государственного предприятия China Huarong Лай Сяоминю казнили за взяточничество, растрату и двоеженство.

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