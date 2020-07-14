В США впервые за 17 лет казнили осужденного за федеральные преступления [ Редактировать ]
В федеральной тюрьме американского штата Индиана с помощью смертельной инъекции казнили 47-летнего Дэниэла Льюиса Ли. В 1999 году ему вынесли приговор по нескольким статьям, в том числе за убийство семьи из трех человек в штате Арканзас, сообщает Associated Press.
Ли - член ультраправой группировки, которая выступает за создание Арийской Народной Республики. Непосредственно перед казнью он в очередной раз заявил о своей невиновности.
О возобновлении исполнения смертных приговоров за федеральные преступления (в частности, похищение людей, детская порнография, торговля наркотиками и оружием) Минюст США сообщил в середине июня 2020 года. Ранее Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции о временном моратории на казни.
В последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году. Впоследствии казни прекратили из-за несогласованности правил применения смертельных инъекций, но смертные приговоры на федеральном уровне продолжали выносить. Смертная казнь также существует в некоторых штатах США за преступления уровня штата.
В федеральных тюрьмах США находятся около 60 человек, приговоренных к смерти за особо тяжкие преступления. На этой неделе в Штатах казнят еще двоих человек.
Ранее сообщалось о том, что в Иране казнили агента ЦРУ.
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